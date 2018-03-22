На Кубани директор турагентства «кинула» клиентов на 2,5 млн рублей сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
В Лабинском районе в полицию обратилась женщина, которая оплатила в туристической фирме путешествие за границу, но обещанную услугу не получила.
Ущерб составил 150 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, 38-летняя директор агентства обманула клиентку о наличии тура и билетов, заключила с ней договор о предоставлении услуг, но свои обязательства не выполнила.
Позже выяснилось, что предприимчивый руководитель, поступила так не в первый раз. Она причастна к еще 26 эпизодам мошенничества.
Ущерб превысил 2,5 млн рублей.
Уголовное дело завершено и направлено в суд. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы.