На Кубани директор турагентства «кинула» клиентов на 2,5 млн рублей

Лабинском районе в полицию обратилась женщина, которая оплатила в туристической фирме путешествие за границу, но обещанную услугу не получила.

Ущерб составил 150 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, 38-летняя директор агентства обманула клиентку о наличии тура и билетов, заключила с ней договор о предоставлении услуг, но свои обязательства не выполнила.

Позже выяснилось, что предприимчивый руководитель, поступила так не в первый раз. Она причастна к еще 26 эпизодам мошенничества.

Ущерб превысил 2,5 млн рублей.

Уголовное дело завершено и направлено в суд. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы.