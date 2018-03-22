На Псковской таможне у россиянина нашли 500 сильнодействующих таблеток

Сотрудники Псковской таможни и УФСБ России по Псковской области задержали гражданина РФ 1976 года рождения, сообщили в пресс-службе таможни. При проведении личного досмотра у него было обнаружено международное почтовое отправление из Республики Беларусь . Установлено, что в посылке находилось 500 таблеток и 7 баночек с жидкостями 6 наименований сильнодействующих веществ, запрещенных на территории России. Общий вес изъятого вещества составил 112,58 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов …).

Санкции статьи предусматривают наказание от штрафа в размере зарплаты за период до 5 лет до лишения свободы до 7 лет со штрафом в размере 1 млн рублей.