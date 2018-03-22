Суд в Москве рассмотрит дело пяти подпольных банкиров, обналичивших более 7 млрд руб.

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело пяти жителей столичного региона, обвиняемых в незаконной банковской деятельности на сумму более 7 млрд руб. и хищении у банка «Адмиралтейский» 150 млн руб. под видом кредитов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным ведомства, фигуранты обвиняются в незаконной банковской деятельности и мошенничестве в сфере кредитования. С января 2012 г. по сентябрь 2015 г. злоумышленники через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытые в «Адмиралтейском», обналичили более 7 млрд руб. При этом они получили незаконный доход в виде комиссии на сумму более 250 млн руб.

«Кроме того, двое из этих лиц вместе с неустановленными на данный момент сообщниками, путем представления в банк «Адмиралтейский» заведомо ложных и недостоверных сведений, совершили мошенничество в сфере кредитования и похитили денежные средств финансового учреждения на общую сумму 150 млн руб.», — сказали в пресс-службе.

Материалы направили в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении соучастников преступления продолжается.