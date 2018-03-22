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Суд в Москве рассмотрит дело пяти подпольных банкиров, обналичивших более 7 млрд руб.
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Суд в Москве рассмотрит дело пяти подпольных банкиров, обналичивших более 7 млрд руб. 

Агентство «Москва» 36 минут назад
Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело пяти жителей столичного региона, обвиняемых в незаконной банковской деятельности на сумму более 7 млрд руб. и хищении у банка «Адмиралтейский» 150 млн руб. под видом кредитов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
По данным ведомства, фигуранты обвиняются в незаконной банковской деятельности и мошенничестве в сфере кредитования. С января 2012 г. по сентябрь 2015 г. злоумышленники через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытые в «Адмиралтейском», обналичили более 7 млрд руб. При этом они получили незаконный доход в виде комиссии на сумму более 250 млн руб.
«Кроме того, двое из этих лиц вместе с неустановленными на данный момент сообщниками, путем представления в банк «Адмиралтейский» заведомо ложных и недостоверных сведений, совершили мошенничество в сфере кредитования и похитили денежные средств финансового учреждения на общую сумму 150 млн руб.», — сказали в пресс-службе.
Материалы направили в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении соучастников преступления продолжается.
В сентябре 2015 г. ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Адмиралтейский». Регулятор отмечал, что кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах, а осенью 2015 г. банк фактически прекратил обслуживание своих клиентов. Руководство и собственники кредитной организации самоустранились от управления «Адмиралтейским» и не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности. Согласно данным Банка России, по величине активов по состоянию на 1 сентября 2015 г. финансовая организация занимала 274 место в банковской системе РФ.
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