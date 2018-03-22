Жителя Гиагинского района осудили за неуплату алиментов 

В Гиагинском районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Алексея Зайцева.
«Житель Гиагинского района в нарушение решения суда от 2002 года длительное время не выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, за что в апреле 2017 году был привлечен к административной ответственности, однако продолжал не выплачивать алименты. Задолженность превысила 20 тыс. рублей», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 5 месяцев в исправительной колонии — поселении.