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Жителя Гиагинского района осудили за неуплату алиментов
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Жителя Гиагинского района осудили за неуплату алиментов 

АиФ Адыгея 50 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
В Гиагинском районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Алексея Зайцева.
«Житель Гиагинского района в нарушение решения суда от 2002 года длительное время не выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, за что в апреле 2017 году был привлечен к административной ответственности, однако продолжал не выплачивать алименты. Задолженность превысила 20 тыс. рублей», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 5 месяцев в исправительной колонии — поселении.
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