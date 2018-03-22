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В Шадринске 22-летний наркоман со стажем пойдет под суд
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В Шадринске 22-летний наркоман со стажем пойдет под суд 

Уральский меридиан 49 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Транспортные полицейские Линейного отделения полиции на станции Шадринск задержали на перроне железнодорожного вокзала мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. По видимым признакам он находился в состоянии наркотического опьянения.
После того, как мужчина был доставлен в дежурную часть, расположенную в здании железнодорожного вокзала станции Шадринск, у него был изъят полимерный пакет с веществом. Изъятый пакетик был направлен на исследование, и согласно заключению эксперта, содержит в своем составе наркотическое вещество, общей массой 0,65 грамма, что является крупным размером. Кроме того, проведенное медицинское заключение показало, что мужчина регулярно употребляет синтетические наркотики.
Полицейские установили, что ранее 22-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.
Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, группой по расследованию преступлений (дислокация город Шадринск) Следственного отдела курганской транспортной полиции в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. В настоящее время вина задержанного в незаконном хранении наркотического средства полностью доказана и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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