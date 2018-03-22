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Работника ростовской автомойки задержали за угон иномарки и ДТП с ней
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Работника ростовской автомойки задержали за угон иномарки и ДТП с ней 

АиФ Ростов 48 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, владелец автомобиля Mercedes Benz обратился в полицию с заявлением об угоне его машины.
Как выяснили правоохранители, потерпевший приехал на автомойку и отдал ее работнику ключи от иномарки, чтобы тот въехал на территорию и помыл машину.
Однако работник решил съездить на иномарке за сигаретами, но по пути не справился с управлением и врезался в ограждение.
Полицейские задержали подозреваемого и доставили в дежурную часть.
В настоящее время в отношении работника автомойки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон). Автомобиль изъят и возвращен владельцу.
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