Работника ростовской автомойки задержали за угон иномарки и ДТП с ней

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, владелец автомобиля Mercedes Benz обратился в полицию с заявлением об угоне его машины.

Как выяснили правоохранители, потерпевший приехал на автомойку и отдал ее работнику ключи от иномарки, чтобы тот въехал на территорию и помыл машину.

Однако работник решил съездить на иномарке за сигаретами, но по пути не справился с управлением и врезался в ограждение.

Полицейские задержали подозреваемого и доставили в дежурную часть.

В настоящее время в отношении работника автомойки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон). Автомобиль изъят и возвращен владельцу.