В Барнауле осудили бухгалтера фирмы за попытку хищения 250 млн рублей

Жительница Барнаула была осуждена за попытку мошенничества. Женщина пыталась взыскать несуществующий долг в размере более 250 миллионов рублей.

Согласно материалам дела, в 2014 году на руках у обвиняемой, которая работает в одном из предприятий города, оказалась расписка. В документе сказано, что руководитель предприятия взял у женщины 30 млн рублей в долг под 35% годовых. В случае нарушения сроков возврата прописывался штраф, а также пени. В счет погашения долга предусматривалась передача долей в уставных капиталах юрлиц, а также движимого и недвижимого имущества потерпевшего.

В итоге обвиняемая попыталась через суд взыскать несуществующий долг. Когда исковые требования удовлетворили частично, женщина обжаловала решение. Но апелляционная инстанция судебное решение отменила.

Бухгалтера признали виновной в попытке мошенничества и приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также ее обязали оплатить штраф — 250 тысяч рублей.