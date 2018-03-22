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Осужден житель Алапаевска, стрелявший по людям и машинам
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Осужден житель Алапаевска, стрелявший по людям и машинам 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: НАША ГАЗЕТА
По данным ведомства, 34-летний житель Алапаевска находился в состоянии алкогольного опьянения и открыл огонь из пневматического пистолета. Мужчина стрелял в прохожих и проезжающие мимо машины на перекрестке Чехова и 40 лет Октября. Его заметил местный житель, который остановился и задержал преступника.
Наряд полиции доставил злоумышленника в отдел, где выяснилось, что мужчина нигде не работал и был судим. Мотивов для преступления, кроме сильного алкогольного опьянения, у него не было.
Суд признал его виновным и приговорил к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
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