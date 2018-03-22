Осужден житель Алапаевска, стрелявший по людям и машинам

По данным ведомства, 34-летний житель Алапаевска находился в состоянии алкогольного опьянения и открыл огонь из пневматического пистолета. Мужчина стрелял в прохожих и проезжающие мимо машины на перекрестке Чехова и 40 лет Октября. Его заметил местный житель, который остановился и задержал преступника.

Наряд полиции доставил злоумышленника в отдел, где выяснилось, что мужчина нигде не работал и был судим. Мотивов для преступления, кроме сильного алкогольного опьянения, у него не было.