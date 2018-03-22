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Неизвестные украли 60 упаковок конфет из продмага в Замоскворечье
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Неизвестные украли 60 упаковок конфет из продмага в Замоскворечье 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичная полиция разыскивает неизвестных, укравших конфеты почти на 6,7 тыс. руб. из магазина в Замоскворечье. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
По данным ведомства, вечером 21 февраля в продовольственный магазин на ул. Садовническая вошли несколько неизвестных граждан. «Убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, злоумышленники похитили из торгового зала 60 упаковок конфет весом по 150 гр., после чего скрылись. Материальный ущерб составил 6 тыс. 667 руб.», — сказали в пресс-службе.
В МВД провели проверку и 21 марта возбудили уголовное дело о краже. Устанавливаются личности похитителей сладостей.
Агентство «Москва»: последние новости
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