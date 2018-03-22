Полиция устроила «маски-шоу» в тепловом МУП Челябинска 

Директор МУП «Челябинские коммунально-тепловые сети» Сергей Лобанов в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» заявил, что не может комментировать происходящее, так как находится на больничном. В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что пока воздерживаются от комментариев. «Официальная информация должна появиться позже», — заверяют в ГУ МВД.
Тем не менее источник в правоохранительных органах подтверждает, что в рамках уголовного дела задержан главный инженер МУП Юрий Карпусенко. «По версии следствия, он получал откаты за подключение к сетям, — сообщил источник. — Это отдельное уголовное дело, не имеющее отношения к расследованию УФСБ по фактам мошенничества с выводом средств из предприятия».
Напомним, в сентябре 2017 года сотрудники УФСБ задержали бывшего главу администрации Челябинска Сергея Давыдова, вскоре ему было предъявлено обвинение в мошенничестве и выводе 340 миллионов собранных средств через аффилированные с партнерами структуры. В конце ноября экс-сити-менеджер вышел из СИЗО, о ходе расследования уголовного дела в его отношении с тех пор неизвестно.