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Двое мужчин ограбили аптеку в Люберцах и сорвали золотые украшения с фармацевта
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Двое мужчин ограбили аптеку в Люберцах и сорвали золотые украшения с фармацевта 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Подмосковные полицейские задержали двух подозреваемых в совершении разбойного нападения на аптеку в Люберцах, сообщила Агентству городских новостей «Москва» начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова. Граждане 25 и 28 лет неоднократно судимы, один находился в федеральном розыске за кражу.
«Установлено, что злоумышленники в медицинских масках ворвались в помещение аптеки, расположенной на ул. Инициативная, незаконно проникли в подсобное помещение и похитили из кассового аппарата денежные средства. Затем правонарушители связали веревкой руки фармацевту, сорвали с нее золотые украшения и скрылись с места преступления», — сказала представитель подмосковного главка.
Сотрудники МВД установили и задержали подозреваемых по месту жительства в дер. Марусино. Мужчины пояснили, что украшения фармацевта они продали на рынке, а вырученные деньги потратили. Кроме того, полиция выяснила, что один из задержанных уже нападал на люберецкую аптеку.
Против подозреваемых возбудили уголовные дела о разбое. Как отметила С. Петрова, заключенным под стражу фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.
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