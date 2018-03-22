Двое мужчин ограбили аптеку в Люберцах и сорвали золотые украшения с фармацевта

«Установлено, что злоумышленники в медицинских масках ворвались в помещение аптеки, расположенной на ул. Инициативная, незаконно проникли в подсобное помещение и похитили из кассового аппарата денежные средства. Затем правонарушители связали веревкой руки фармацевту, сорвали с нее золотые украшения и скрылись с места преступления», — сказала представитель подмосковного главка.

Сотрудники МВД установили и задержали подозреваемых по месту жительства в дер. Марусино. Мужчины пояснили, что украшения фармацевта они продали на рынке, а вырученные деньги потратили. Кроме того, полиция выяснила, что один из задержанных уже нападал на люберецкую аптеку.

Против подозреваемых возбудили уголовные дела о разбое. Как отметила С. Петрова, заключенным под стражу фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.