Мужчина в Северном Измайлово избил сожительницу до смерти

По словам собеседника агентства, 16 марта из квартиры на ул. 5-я Парковая госпитализировали женщину 1972 г. рождения с тупой травмой живота. В ночь на 19 марта она скончалась в больнице.

«Вечером 21 марта сотрудники уголовного розыска задержали сожителя потерпевшей. Оперативники выяснили, что 14 марта он ударил свою возлюбленную рукой в живот, и полученная травма привела к гибели женщины», — пояснил источник. Он добавил, что против гражданина возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.