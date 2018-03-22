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Мужчина в Северном Измайлово избил сожительницу до смерти
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Мужчина в Северном Измайлово избил сожительницу до смерти 

Агентство «Москва» 33 минуты назад
В столичном районе Северное Измайлово задержан подозреваемый в причинении смертельных травм женщине, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 16 марта из квартиры на ул. 5-я Парковая госпитализировали женщину 1972 г. рождения с тупой травмой живота. В ночь на 19 марта она скончалась в больнице.
«Вечером 21 марта сотрудники уголовного розыска задержали сожителя потерпевшей. Оперативники выяснили, что 14 марта он ударил свою возлюбленную рукой в живот, и полученная травма привела к гибели женщины», — пояснил источник. Он добавил, что против гражданина возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве агентству подтвердили факт задержания подозреваемого.
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