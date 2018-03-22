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Инженера челябинского коммунального предприятия заподозрили во взятке
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Инженера челябинского коммунального предприятия заподозрили во взятке 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Главного инженера МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» заподозрили в получении взяток, сообщают в региональном СУ СКР.
По версии следствия, в минувшем году подозреваемый получил от представителя коммерческой организации свыше 400 тысяч рублей, за это он должен был обеспечить приём работ по заключённым контрактам.
«Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области. В ходе обысков следователями СК у подозреваемого изъято денежных средств в рублях и иностранной валюте на сумму более 40 млн рублей», — рассказали в ведомстве.
Сотрудник предприятия задержан, решается вопрос о предъявлении ему официального обвинения и об избрании меры пресечения.
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