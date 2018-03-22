Инженера челябинского коммунального предприятия заподозрили во взятке

Главного инженера МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» заподозрили в получении взяток, сообщают в региональном СУ СКР.

По версии следствия, в минувшем году подозреваемый получил от представителя коммерческой организации свыше 400 тысяч рублей, за это он должен был обеспечить приём работ по заключённым контрактам.

Сотрудник предприятия задержан, решается вопрос о предъявлении ему официального обвинения и об избрании меры пресечения.