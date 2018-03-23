Ещё
Инженера Челябинских тепловых сетей будут судить за взятку в 460 тыс. рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня
Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня

Инженера Челябинских тепловых сетей будут судить за взятку в 460 тыс. рублей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Обвинение в получении взятки в 460 тысяч рублей предъявлено главному инженеру муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети» Юрию Карпусенко, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.
По данным следствия, в 2017 году обвиняемый получил от представителя коммерческой организации взятку в сумме более 460 тысяч рублей, в обмен на формальный приём выполненных работ по заключённым контрактам. «В ходе проведённых обысков следователями у Карпусенко изъято денежных средств в рублях и иностранной валюте на сумму более 30 млнрублей», — сообщили в Следственном комитете.
В суде обвиняемого просили поместить под стражу, так как Карпусенко мог оказать давление на свидетелей, которыми могут стать работники предприятия, и скрыться от следствия зарубежом. Как оказалось, он находится в стадии получения вида на жительство в Словакии и собирался на днях улетать в Прагу.
Учитывая обстоятельства дела, работника тепловой компании арестовали на два месяца.
АиФ: последние новости
Десяток боевых гранат и тысячу патронов хранил дома житель Карабаша Незакрытая дверь соблазнила челябинца на кражу Южноуралец с ножом напал на продавца в магазине
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ402
Набиуллина взялась за пенсии81
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого72
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ500
Все супероружие РФ показали в одном видео157
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение