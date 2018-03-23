Инженера Челябинских тепловых сетей будут судить за взятку в 460 тыс. рублей 

Обвинение в получении взятки в 460 тысяч рублей предъявлено главному инженеру муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети» Юрию Карпусенко, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.
По данным следствия, в 2017 году обвиняемый получил от представителя коммерческой организации взятку в сумме более 460 тысяч рублей, в обмен на формальный приём выполненных работ по заключённым контрактам. «В ходе проведённых обысков следователями у Карпусенко изъято денежных средств в рублях и иностранной валюте на сумму более 30 млнрублей», — сообщили в Следственном комитете.
В суде обвиняемого просили поместить под стражу, так как Карпусенко мог оказать давление на свидетелей, которыми могут стать работники предприятия, и скрыться от следствия зарубежом. Как оказалось, он находится в стадии получения вида на жительство в Словакии и собирался на днях улетать в Прагу.
Учитывая обстоятельства дела, работника тепловой компании арестовали на два месяца.