Инженера Челябинских тепловых сетей будут судить за взятку в 460 тыс. рублей

По данным следствия, в 2017 году обвиняемый получил от представителя коммерческой организации взятку в сумме более 460 тысяч рублей, в обмен на формальный приём выполненных работ по заключённым контрактам. «В ходе проведённых обысков следователями у Карпусенко изъято денежных средств в рублях и иностранной валюте на сумму более 30 млнрублей», — сообщили в Следственном комитете.

В суде обвиняемого просили поместить под стражу, так как Карпусенко мог оказать давление на свидетелей, которыми могут стать работники предприятия, и скрыться от следствия зарубежом. Как оказалось, он находится в стадии получения вида на жительство в Словакии и собирался на днях улетать в Прагу

Учитывая обстоятельства дела, работника тепловой компании арестовали на два месяца.