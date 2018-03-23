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В Прикамье местная жительница предстанет перед судом за мошенничество
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В Прикамье местная жительница предстанет перед судом за мошенничество 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 48 минут назад
Фото: В-курсе.ру
В г. Нытве Пермского края завершено расследование уголовного дела по обвинению местной жительницы в мошенничестве. Полицейские установили, что злоумышленница продала автомобиль, находившийся в залоге у кредитной организации. Добропорядочный покупатель, узнав об обременении обратился в полицию.
Стражи порядка выяснили, что в прошлом году потерпевший приобрел машину. Спустя некоторое время он получил уведомление о наложенном на транспортное средство аресте. Гражданин обратился в суд и узнал, что его машина находится в залоге у кредитного учреждения. В связи с невыполнением обязательств по уплате долга банк через суд ограничил нового владельца в пользовании транспортным средством.
Оказалось, что предыдущая хозяйка приобрела автомобиль в кредит, но платить по обязательствам не стала. Спустя некоторое время злоумышленница продала транспортное средство потерпевшему. После более года неуплаты кредитная организация приняла меры по устранению образовавшейся задолженности. Таким образом в возникшие между неплательщиком и кредитором разногласия был вовлечен новый хозяин автомобиля. При продаже транспортного средства женщина не сообщила об имеющемся обременении. Деньги, вырученные с продажи машины, потратила на личные нужды.
В настоящее время материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
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