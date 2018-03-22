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В Белокурихе осудили женщину за убийство супруга топором
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В Белокурихе осудили женщину за убийство супруга топором 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Жительницу Белокурихи осудили на 6 лет 6 месяцев за убийство гражданского супруга топором.
По данным краевой прокуратуры, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из неприязни нанесла не менее 40 ударов топором своему супругу, пока тот спал. После она решила избавиться от тела. Сначала она попыталась его расчленить, затем сжечь, но в итоге просто спрятала в бане. Труп нашла дочь обвиняемой.
Суд признал женщину виновной, она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
АиФ — Алтай: последние новости
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