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Труп женщины с колото-резаным ранением обнаружили в квартире на севере Москвы
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Труп женщины с колото-резаным ранением обнаружили в квартире на севере Москвы 

Агентство «Москва» 52 минуты назад
В одной из квартир столичного района Коптево нашли тело женщины с колото-резаным ранением. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам на службу «02» поступило сообщение от 71-летней пенсионерки о том, что в ее квартире на ул. Лихоборские Бугры хулиганит сын. «Прибывшими на место сотрудниками полиции в квартире по указанному адресу, помимо заявительницы, находился сын 1967 г. рождения — неработающий, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, а также в одной из комнат квартиры обнаружена женщина с колото-резаной раной поясничной области», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что прибывший наряд «скорой помощи» констатировал смерть потерпевшей. По данному факту правоохранители проводят проверку.
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