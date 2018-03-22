Труп женщины с колото-резаным ранением обнаружили в квартире на севере Москвы

В одной из квартир столичного района Коптево нашли тело женщины с колото-резаным ранением. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам на службу «02» поступило сообщение от 71-летней пенсионерки о том, что в ее квартире на ул. Лихоборские Бугры хулиганит сын. «Прибывшими на место сотрудниками полиции в квартире по указанному адресу, помимо заявительницы, находился сын 1967 г. рождения — неработающий, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, а также в одной из комнат квартиры обнаружена женщина с колото-резаной раной поясничной области», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что прибывший наряд «скорой помощи» констатировал смерть потерпевшей. По данному факту правоохранители проводят проверку.