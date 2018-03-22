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Потратила на биткоины: в Прикамье экс-бухгалтера мясокомбината осудили за хищение 612 тысяч рублей
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Потратила на биткоины: в Прикамье экс-бухгалтера мясокомбината осудили за хищение 612 тысяч рублей 

59.ru 48 минут назад
Фото: 59.ru
В Нытве бывшего бухгалтера приговорили к двум годам исправительных работ за хищение денег предприятия, на котором работала. Местная жительница по частям брала деньги из кассы мясокомбината. Ущерб составил 612 тысяч рублей.
— Женщина призналась, что незаконно присвоенные деньги она использовала для участия в торгах криптовалютой, — пояснили в краевой полиции.
Всего было доказано 28 фактов хищения. Помимо исправительных работ сроком на два года, 42-летнеяя женщина обязана будет платить штраф по 15% от зарплаты и возместить весь ущерб.
Ранее за мошенничество с путевками была осуждена директор пермской турфирмы. Женщина обманула даже своего бывшего учителя.
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 Ещё 2 источника 
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