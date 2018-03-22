Мошенники не марают руки. Полиция Ямала прогнозирует сетевую преступность

Удельный вес так называемого бесконтактного мошенничества в общей структуре хищения будет только расти.

Так, в прошлом году задержано 56 телефонных и 37 интернет-мошенников. Сложность раскрываемости таких преступлений связана, прежде всего, с возможностью совершать их, находясь в любой точке страны и мира, а также доверчивостью отдельных граждан.