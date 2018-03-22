Мошенники не марают руки. Полиция Ямала прогнозирует сетевую преступность 

Удельный вес так называемого бесконтактного мошенничества в общей структуре хищения будет только расти.
Скорую трансформацию преступности предрек начальник УМВД РФ по ЯНАО Александр Удовенко в отчете о деятельности полиции в 2017 году перед депутатским корпусом.
Так, в прошлом году задержано 56 телефонных и 37 интернет-мошенников. Сложность раскрываемости таких преступлений связана, прежде всего, с возможностью совершать их, находясь в любой точке страны и мира, а также доверчивостью отдельных граждан.