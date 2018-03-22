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Стало известно, за что задержали первого заместителя начальника ДВТУ
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Стало известно, за что задержали первого заместителя начальника ДВТУ 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Задержанный главным следственным управлением СКР во взаимодействии с Управлением «К» СЭБ ФСБ России и УФСБ России по Приморскому краю первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления Сергей Федоров подозревается в получении взяток в особо крупном размере, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.
Находящийся под стражей Тихонов в свою очередь обвиняется в организации преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей. Им оказывается полное содействие следствию в выявлении коррупционных связей.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые направленны на установление всех обстоятельств получения Федоровым взяток в особо крупном размере.
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