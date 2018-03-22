Стало известно, за что задержали первого заместителя начальника ДВТУ

Находящийся под стражей Тихонов в свою очередь обвиняется в организации преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей. Им оказывается полное содействие следствию в выявлении коррупционных связей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые направленны на установление всех обстоятельств получения Федоровым взяток в особо крупном размере.