Стало известно, за что задержали первого заместителя начальника ДВТУ 

Задержанный главным следственным управлением СКР во взаимодействии с Управлением «К» СЭБ ФСБ России и УФСБ России по Приморскому краю первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления Сергей Федоров подозревается в получении взяток в особо крупном размере, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.
Находящийся под стражей Тихонов в свою очередь обвиняется в организации преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей. Им оказывается полное содействие следствию в выявлении коррупционных связей.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые направленны на установление всех обстоятельств получения Федоровым взяток в особо крупном размере.