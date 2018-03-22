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В Иркутске полиция разыскивает подозреваемую в совершении мошеннических действий в отношении пенсионерки
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В Иркутске полиция разыскивает подозреваемую в совершении мошеннических действий в отношении пенсионерки 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Сотрудники уголовного розыска
Межмуниципального Управления МВД России «Иркутское» разыскивают
подозреваемую в мошеннических действиях, от которых пострадала 88-летняя
пенсионерка. Неизвестная женщина, пользуясь престарелым возрастом
потерпевшей, завладела всеми её сбережениями. Сумма ущерба составила
около 100 тысяч рублей.
Полицейские установили, что накануне на  домашний телефон иркутянки поступил звонок от женщины, представившейся
социальным работников, которая сообщила, что пенсионерке полагаются
дополнительные выплаты и компенсации. Однако для того, чтобы оформить
соответствующую выплату, ей необходимо было продемонстрировать купюру
номиналом 5 тысяч рублей.
Через некоторое время аферистка пришла в  дом к потерпевшей. После общения с хозяйкой квартиры она похитила ее  сбережения, оставив вместо денег «Билеты банка приколов».
В настоящее время в рамках возбуждённого
по статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество» уголовного дела
устанавливаются очевидцы и свидетели произошедшего, проводится ряд  необходимых оперативных мероприятий для задержания подозреваемой.
Правоохранительные органы обращаются к  гражданам с просьбой сообщить любую информацию о произошедшем в  ближайший отдел полиции либо по телефону 02 (с мобильного 102) или в  дежурную часть МУ МВД России Иркутское — 8 (3952) 21-68-05.
В целях предупреждения и пресечения
подобного рода преступлений полицейские настоятельно рекомендуют
проявлять бдительность и не вступать в сомнительные финансовые отношения
с незнакомыми людьми. Полиция Иркутска призывает граждан регулярно
разговаривать со своими пожилыми родственниками и напоминать им о том,
что ни в коем случае нельзя передавать деньги неизвестным.
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