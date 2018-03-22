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Житель Пермского края ударил ножом пасынка
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Житель Пермского края ударил ножом пасынка 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Семейная ссора закончилась поножовщиной. Пермяк ударил ножом пасынка.
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в отдел полиции Свердловского района Перми поступило сообщение о том, что в больницу с проникающим ранением брюшной полости доставили 28-летнего молодого человека. Сотрудники полиции выяснили, что тяжёлую травму он получил после ссоры с отчимом. Конфликт возник после употребления спиртного. 60-летний мужчина ударил своего пасынка ножом.
Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
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