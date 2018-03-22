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В Мегионе возбуждено уголовное дело в отношении оскорбившего полицейского адвоката
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В Мегионе возбуждено уголовное дело в отношении оскорбившего полицейского адвоката 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, мужчина подозревается в оскорблении представителя власти (статья 319 УК РФ).
«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в феврале, когда подозреваемый и его брат были задержаны полицейскими за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и мелкое хулиганство. Мужчин доставили в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования. Один из них публично оскорбил полицейского и высказал в его адрес нецензурную брань.
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