В Мегионе возбуждено уголовное дело в отношении оскорбившего полицейского адвоката

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, мужчина подозревается в оскорблении представителя власти (статья 319 УК РФ).

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в феврале, когда подозреваемый и его брат были задержаны полицейскими за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и мелкое хулиганство. Мужчин доставили в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования. Один из них публично оскорбил полицейского и высказал в его адрес нецензурную брань.