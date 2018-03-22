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Двое ульяновцев громили микрофинансовые конторы, украв почти полмиллиона
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Двое ульяновцев громили микрофинансовые конторы, украв почти полмиллиона 

АиФ — Ульяновск 2 часа назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Ульяновский областной суд в качестве апелляционной инстанции рассмотрел уголовное дело осуждённого за кражи Евгения Агеенко, но оставил приговор Засвияжского районного суда без изменения.
В период с 28 августа по 24 сентября прошлого года Евгений Агеенко и Артем Визгалин похитили деньги из двух офисов микрофинансовой компании, магазина кулинарии и двух магазинов алкогольной продукции, расположенных в Засвияжском районе Ульяновска..
Преступление совершали по следующему сценарию. Визгалин разбивал стекло входной двери, окна или витрины, Агеенко при этом стоял на «стреме». После этого они вместе проникали в помещение, забирали деньги и скрывались.
За месяц они сумели добыть таким образом 491 723 руб. Но во время кражи 30 сентября ворам помешали случайные прохожие, а чуть позже их задержали полицейские. Засвияжский суд приговорил за кражи и покушение на кражу Агеенко и Визгалина к 3 годам 1 месяцу и 3 годам колонии строгого режима соответственно.
Кроме того они должны возместить 298 445 рублей материального ущерба. Однако Евгений Агеенко и его адвокат, считая приговор чрезмерно суровым, обратились в областной суд с апелляционными жалобами. Осуждённый утверждал, что совершил преступление в связи с тяжёлыми жизненными обстоятельствами и что на его иждивении находятся трое малолетних детей, а жена в декретном отпуске. Но суд апелляционной инстанции не нашёл оснований для смягчения приговора.
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