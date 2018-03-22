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В Красноярске предстанет перед судом виновник резонансного ДТП
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В Красноярске предстанет перед судом виновник резонансного ДТП 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как установили полицейские, водитель автомобиля «Хендай Гранд Старекс» при движении по трассе Р255 «Сибирь» выехал на полосу разгона слева в направлении Красноярска и врезался в автомобиль «Хонда Фрид».
На месте происшествия погибли четверо пассажиров автомобиля «Хендай Гранд Старекс». Еще два человека были госпитализированы с тяжелыми травмами.
В отношении водителя автомобиля «Хендай» было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека».
При расследовании было установлено, что автомобиль «Хендай Гранд Старекс» двигался с превышением скорости. Его водитель свою вину не признал.
Сейчас материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.
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