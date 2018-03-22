В Красноярском крае мужчина предстанет перед судом за кражу почти полутонны овощей с дачных участков

В декабре прошлого года в дежурную часть отдела полиции № 13 обратились два дивногрца с заявлениями о краже имущества с дачных участков. Как было установлено в ходе следствия, злоумышленник с помощью подручных средств открыл погреба и похитил оттуда овощи и банки с заготовками. В общей сложности мужчина вынес более 100 банок и 450 кг различных овощей. Общая сумма ущерба составила около 25 тысяч рублей. На одном из мест происшествий злоумышленник выронил паспорт. Потерпевший нашел его и передал полицейским.