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В Красноярском крае мужчина предстанет перед судом за кражу почти полутонны овощей с дачных участков
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В Красноярском крае мужчина предстанет перед судом за кражу почти полутонны овощей с дачных участков 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Следователями отдела полиции № 13 МУ МВД России «Красноярское» окончено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя г. Дивногорска, который обвиняется в серии краж.
В декабре прошлого года в дежурную часть отдела полиции № 13 обратились два дивногрца с заявлениями о краже имущества с дачных участков. Как было установлено в ходе следствия, злоумышленник с помощью подручных средств открыл погреба и похитил оттуда овощи и банки с заготовками. В общей сложности мужчина вынес более 100 банок и 450 кг различных овощей. Общая сумма ущерба составила около 25 тысяч рублей. На одном из мест происшествий злоумышленник выронил паспорт. Потерпевший нашел его и передал полицейским.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий мужчина задержан сотрудниками уголовного розыска. Как выяснили оперативники, часть похищенного мужчина продал. В отношении жителя Дивногорска следователями МУ МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время материалы дела направлены в суд для принятия решения.
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