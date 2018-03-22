Условным сроком отделалась директор турфирмы, обманувшая 19 зеленогорцев

В Зеленогорске директор турфирмы отделалась условным сроком за обман клиентов и присвоение их денег, сообщают в ГУ МВД по краю.

В течение полугода мошенница заключала с горожанами договоры на предоставление путевок. Получив деньги, женщина забывала о своих обязанностях. В итоге 19 человек остались и без денег, и без путевок. Как выяснили полицейские, полученными денежными средствами директор распоряжалась по своему усмотрению. На свои нужны она потратила 1,5 миллиона рублей.

В отношении директора турфирмы было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье «Мошенничество». Суд вынес обвинительный приговор и назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком 3,5 года условно. Также судом были удовлетворены иски потерпевших о возмещении ущерба.