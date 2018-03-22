На Камчатке будут судить работника батутного зала, где пострадал ребенок

МОСКВА , 22 мар — РИА Новости . Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении администратора батутного зала «Воздух» в Петропавловске-Камчатском , где девятилетняя девочка получила серьезные травмы, упав с батута, сообщается на сайте регионального СК.

По версии следствия, в октябре 2017 года девятилетняя девочка, находясь в батутном зале «Воздух» в Петропавловске-Камчатском, занималась прыжками на батуте. По словам старшего помощника краевого управления СК Елены Матафоновой, ребенок выполнял сложные акробатические элементы без должного присмотра инструктора. В результате девочка упала и получила телесные повреждения в виде переломов шейного и грудных позвонков.

"Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский следственного управления СК РФ по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении администратора батутного зала «Воздух». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», — говорится в сообщении.

Кроме этого, по результатам работы следователей, администрация зала внесла изменения в публичный договор в части оказания услуг, также назначен ответственный за соблюдение посетителями зала правил техники безопасности.

Сообщается, что данное уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.