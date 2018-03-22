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На Камчатке будут судить работника батутного зала, где пострадал ребенок
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На Камчатке будут судить работника батутного зала, где пострадал ребенок 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении администратора батутного зала «Воздух» в Петропавловске-Камчатском, где девятилетняя девочка получила серьезные травмы, упав с батута, сообщается на сайте регионального СК.
Ранее следственное управление СК РФ по Камчатскому краю сообщало, что девочка получила серьезные травмы в результате падения с батута в Петропавловске-Камчатском, следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности,
По версии следствия, в октябре 2017 года девятилетняя девочка, находясь в батутном зале «Воздух» в Петропавловске-Камчатском, занималась прыжками на батуте. По словам старшего помощника краевого управления СК Елены Матафоновой, ребенок выполнял сложные акробатические элементы без должного присмотра инструктора. В результате девочка упала и получила телесные повреждения в виде переломов шейного и грудных позвонков.
"Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский следственного управления СК РФ по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении администратора батутного зала «Воздух». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», — говорится в сообщении.
Кроме этого, по результатам работы следователей, администрация зала внесла изменения в публичный договор в части оказания услуг, также назначен ответственный за соблюдение посетителями зала правил техники безопасности.
Сообщается, что данное уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.
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