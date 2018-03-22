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Дагестанский киллер «сдал» своего нанимателя
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Дагестанский киллер «сдал» своего нанимателя 

360tv.ru 1 час назад
В Дагестане полиция задержала местного жителя, который заплатил 300 тысяч рублей киллеру за убийство жены своего дяди. Убийство женщины инсценировали сотрудники правоохранительных органов, а заказчика взяли с поличным в момент передачи денег. Об этом сообщили в пресс‐службе следственного управления СК РФ по республике.
Как удалось выяснить следствию, в декабре 2017 года
36-летний
житель Махачкалы предложил своему знакомому убить родственницу. За выполнение заказа тот потребовал 300 тысяч и сообщил о готовящемся преступлении в полицию.
Устранение жертвы инсценировали 25 декабря 2017 года.
«На следующий день в момент передачи денег условному «киллеру» обвиняемый был задержан сотрудниками ОРЧ СБ МВД республики», — уточнили в СК.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением на данный момент направлено в суд, который рассмотрит его по существу.
В начале марта в подмосковном Одинцове в упор расстреляли местного бизнесмена. Мужчина получил несколько выстрелов, выйдя с тренировки по хоккею. «360» собрал все, что известно о совершенном убийстве.
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