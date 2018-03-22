Заключенный организовал «бизнес» в Приморье

Прокуратура ЗАТО Фокино утвердила обвинительное заключение по делу о совершении мошенничества, с причинением значительного ущерба гражданину, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края

Фигурант, прочитав на сайте объявление жителя Челябинской области о покупке двигателя на автомобиль Toyota Land Cruiser, решил совершить хищение его денежных средств путем обмана.

Лжепродавец созвонился с потерпевшим и предложил продать интересующую его автозапчасть за 35 000 рублей и попросил в качестве предоплаты перевести 11 000 рублей на банковскую карту, оформленную на мать злоумышленника.

Уголовное дело направлено прокурором в Фокинский городской суд для рассмотрения по существу.