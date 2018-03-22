Во Владивостоке сотрудники уголовного розыска задержали серийного грабителя

В отдел полиции №3 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о том, что в районе улицы Жигура неизвестный открыто похитил у жительницы города кошелек.

Спустя несколько дней на улице Котельникова вновь было совершено нападение на женщину. Неизвестный вырвал из рук горожанки сумку с документами и денежными средствами. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил 4 000 рублей.

Аналогичное преступление было зарегистрировано еще через несколько дней. В отдел полиции №1 УМВД России по г. Владивостоку поступило заявление о грабеже. Потерпевшая рассказала, что днем на улице Суханова неизвестный открыто похитил у нее сумку, в которой находились мобильный телефон, денежные средства, перцовый баллончик и личные вещи. По словам заявительницы, сзади к ней подбежал молодой человек, вырвал сумку и скрылся в неизвестном направлении. Описать внешность нападавшего женщина не сумела: по ее словам, злоумышленник был в капюшоне и поднятом на лицо шарфе.

Очередное ограбление подозреваемый совершил в районе улицы Ивановская. Вооружившись перцовым баллончиком, похищенным несколько дней назад, злоумышленник приехал в район остановки Гайдамак с целью совершения грабежа. Заметив женщину, идущую без сопровождения, молодой человек проследовал за ней и, оказавшись в безлюдном месте, попытался вырвать сумку. Однако потерпевшая оказала активное сопротивление и сумку из рук не выпустила. Злоумышленник распылил перцовый газ в лицо потерпевшей. Женщина упала и, прижав к себе сумку, принялась звать на помощь. Подозреваемый испугался, что крики привлекут внимание прохожих, и скрылся. Потерпевшей понадобилась помощь медиков. Она обратилась в медучреждение, а затем — в отдел полиции, где сообщила о нападении.

На розыск подозреваемого были ориентированы наружные наряды полиции. В результате четкой и слаженной работы сотрудников уголовного розыска отдела полиции №1 личность подозреваемого была установлена в кратчайшие сроки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении серии корыстно-насильственных преступлений сотрудники группы по раскрытию грабежей и разбоев задержали 23-летнего уроженца города Холмск Сахалинской области , приехавшего в столицу Приморья в январе этого года.

В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном. В отношении него возбудили уголовное дело.

В настоящее время следственные действия завершены. Фигурант уголовного дела водворен в следственный изолятор города Владивостока и ожидает суда, решением которого ему будет назначено наказание за совершение серии грабежей.

За серию открытых хищений чужого имущества, совершенных с применением насилия, фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.