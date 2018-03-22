В Кемеровской области разыскивается обвиняемый по уголовному делу

В 2015 году мужчину задержали по подозрению в сбыте наркотических веществ, возбудили уголовное дело. Дело было передано в суд, однако, на судебные заседания обвиняемый не являлся. поэтому его объявили в розыск. Заочно ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении Романа Глотова, сообщить в ближайший отдел полиции либо по телефонам в Новокузнецке: 8— (3843)-74-93-29, 57-44-38, 8-961-860-40-08. Анонимность гарантируется.