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Житель Сахалинской области терроризировал женщин во Владивостоке
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Житель Сахалинской области терроризировал женщин во Владивостоке 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Во Владивостоке сотрудники уголовного розыска задержали серийного грабителя, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Так, в отдел полиции Владивостока поступило сообщение о том, что в районе улицы Жигура неизвестный открыто похитил у жительницы города кошелек. Спустя несколько дней на улице Котельникова было совершено очередное нападение на женщину. У горожанки вырвали из рук сумку с документами и денежными средствами. Причиненный потерпевшей ущерб составил 40 000 рублей.
Потерпевшая сообщила, что днем в районе улицы Суханова неизвестный открыто похитил у нее сумку, в котрой находились мобильный телефон, денежные средства, перцовый баллончик и личные вещи. По словам заявительницы, молодой человек подбежал к ней сзади, вырвал сумку и скрылся в неизвестном направлении. Внешность нападавшего женщина описать не сумела:
Очередное ограбление злоумышленник совершил и на улице Ивановская. Молодой человек проследовал за женщиной, идущей без сопровождения, и, оказавшись в безлюдном месте, попытался вырвать сумку. Потерпевшая оказала активное сопротивление и сумку из рук не выпустила. Тогда злоумышленник распылил перцовый газ в лицо женщины. Она упала и, прижав к себе сумку, стала звать на помощь. Подозреваемый, испугавшись, что крики привлекут внимание прохожих, скрылся. Потерпевшаяя обратилась в медучреждение, а затем — в отдел полиции, где сообщила о нападении.
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