Ещё
Во Владивостоке преступники украли деньги из сейфа ТСЖ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Владивостоке преступники украли деньги из сейфа ТСЖ 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В утренние часы в полицию обратился председатель одного из товариществ собственников жилья в Ленинском районе и сообщил о краже. Мужчина рассказал, что в ночное время неизвестные сломали жалюзи, отжали пластиковое окно и проникли в их помещение на первом этаже, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, в офисе преступники похитили из сейфа 200 тысяч рублей и скрылись с места происшествия. Часть денег принадлежала председателю, а другая — членам ТСЖ.
Когда потерпевший обнаружил кражу, то сообщил о происшествии в полицию. Мужчина попросил привлечь злоумышленников к уголовной ответственности.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Личности подозреваемых устанавливаются.
Primpress: последние новости
Житель Сахалинской области терроризировал женщин во Владивостоке Житель Владивостока попытался обмануть Управление Росреестра Двое жителей Владивостока ответят за убийство четверых человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ хотят повысить подоходный налог225
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД114
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке121
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи43
«Кухню» РФ назвали неуязвимой для ракет США6
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение