Во Владивостоке преступники украли деньги из сейфа ТСЖ

В утренние часы в полицию обратился председатель одного из товариществ собственников жилья в Ленинском районе и сообщил о краже. Мужчина рассказал, что в ночное время неизвестные сломали жалюзи, отжали пластиковое окно и проникли в их помещение на первом этаже, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах

По его словам, в офисе преступники похитили из сейфа 200 тысяч рублей и скрылись с места происшествия. Часть денег принадлежала председателю, а другая — членам ТСЖ.

Когда потерпевший обнаружил кражу, то сообщил о происшествии в полицию. Мужчина попросил привлечь злоумышленников к уголовной ответственности.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Личности подозреваемых устанавливаются.