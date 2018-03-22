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Житель Владивостока попытался обмануть Управление Росреестра
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Житель Владивостока попытался обмануть Управление Росреестра 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Во Владивостоке по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное из-за махинаций при оформлении земельного участка в собственность, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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