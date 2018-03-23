Ещё
Во Владивостоке возбудили уголовное дело по факту мошенничества при оформлении земли в собственность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Владивостоке возбудили уголовное дело по факту мошенничества при оформлении земли в собственность 

Prim.News 43 минуты назад
Стоимость земельного участка порядка 1,2 млн рублей.
Прокуратурой города Владивостока в ходе проверки исполнения земельного законодательства выявлен факт регистрации с использованием подложных документов права собственности на земельный участок, стоимость которого составляет свыше порядка 1,2 млн рублей.
Установлено, что местный житель предоставил в Управление Росреестра по Приморскому краю копию выписки из протокола заседания технической комиссии при комитете по архитектуре и градостроительству администрации г. Владивостока — приложения к постановлению главы администрации, в соответствии с которой ему якобы предоставлен земельный участок в районе ул. Верещагина г. Владивостока под индивидуальное жилищное строительство.
Между тем, в действительности земельный участок указанному лицу не предоставлялся, предъявленные им документы являлись подложными. Учитывая данные обстоятельства, материалы проверки были направлены прокурором в УМВД России по г. Владивостоку для принятия процессуального решения. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль прокуратуры. Кроме этого, прокуратура в судебном порядке оспаривает право собственности на указанный земельный участок, заявлены требования об его истребовании из незаконного владения, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Prim.News: последние новости
В Приморье осудили двух мужчин за жестокое убийство В Приморье осудили мошенницу, обманувшую пенсионера В Приморье осудили школьника за ложное сообщение о взрыве
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре69
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»8
В России признали бессилие перед США1797
Еще одна страна вышлет российских дипломатов193
Цымбалюк-Романовская осталась без жилья24
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
01:00
Успенская раскрыла подробности дебоша в самолете
Шоу-бизнес
00:42
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»
Другое финансы Личный счет
04:14
Основатель Kiss призвал жертв домогательств идти в суд
Шоу-бизнес
00:27
Захвачена телебашня в Екатеринбурге
Происшествия
01:07
Добронравову сделали экстренную операцию
Шоу-бизнес
03:15
Могли примириться. Сафронов о Джигарханяне и его экс-жене
Шоу-бизнес
04:06
Блогер объявил себя новым ведущим «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение