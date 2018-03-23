Во Владивостоке возбудили уголовное дело по факту мошенничества при оформлении земли в собственность 

Стоимость земельного участка порядка 1,2 млн рублей.
Прокуратурой города Владивостока в ходе проверки исполнения земельного законодательства выявлен факт регистрации с использованием подложных документов права собственности на земельный участок, стоимость которого составляет свыше порядка 1,2 млн рублей.
Установлено, что местный житель предоставил в Управление Росреестра по Приморскому краю копию выписки из протокола заседания технической комиссии при комитете по архитектуре и градостроительству администрации г. Владивостока — приложения к постановлению главы администрации, в соответствии с которой ему якобы предоставлен земельный участок в районе ул. Верещагина г. Владивостока под индивидуальное жилищное строительство.
Между тем, в действительности земельный участок указанному лицу не предоставлялся, предъявленные им документы являлись подложными. Учитывая данные обстоятельства, материалы проверки были направлены прокурором в УМВД России по г. Владивостоку для принятия процессуального решения. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль прокуратуры. Кроме этого, прокуратура в судебном порядке оспаривает право собственности на указанный земельный участок, заявлены требования об его истребовании из незаконного владения, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.