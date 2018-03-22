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Двое жителей Владивостока ответят за убийство четверых человек
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Двое жителей Владивостока ответят за убийство четверых человек 

Primpress 39 минут назад
Фото: Primpress
Приморский суд вынес приговор двум жителям Владивостока, которые признаны виновным в убийстве четырех человек, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокураторы Приморского края.
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