Полиция начала проверку после обстрела иномарки на МКАД 

Информация о стрельбе на юге Москвы появилась 22 марта.
Стражи порядка сообщают, что организована проверка после инцидента, случившегося на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД). Там, по предварительным сведениям, пострадал водитель «Range Rover».
— В районе 27-го километра МКАД неизвестный открыл огонь по иномарке, в результате чего пострадал водитель, — уточнили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).
По данным следователей, автомобилист, получивший огнестрельное ранение, сам добрался до больницы. Детали инцидента, уточняют представители ведомства, неизвестны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Водитель иномарки открыл стрельбу по полицейским в Санкт-Петербурге