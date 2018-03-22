Полиция начала проверку после обстрела иномарки на МКАД

Информация о стрельбе на юге Москвы появилась 22 марта.

Стражи порядка сообщают, что организована проверка после инцидента, случившегося на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД). Там, по предварительным сведениям, пострадал водитель «Range Rover».

По данным следователей, автомобилист, получивший огнестрельное ранение, сам добрался до больницы. Детали инцидента, уточняют представители ведомства, неизвестны.

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