Сотрудники МВД России задержали в Москве подозреваемого в мошенничестве на сумму свыше 2,5млрд рублей

Полицейские установили, что указанный гражданин совместно с соучастниками разработал план, направленный на завладение денежными средствами кредитно-финансового учреждения. Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения.