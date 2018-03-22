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Сотрудники МВД России задержали в Москве подозреваемого в мошенничестве на сумму свыше 2,5млрд рублей
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Сотрудники МВД России задержали в Москве подозреваемого в мошенничестве на сумму свыше 2,5млрд рублей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
«Сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по г. Москве совместно с ГУЭБиПК МВД России задержан подозреваемый в хищении свыше 2,5 млрд рублей, принадлежащих коммерческому банку», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полицейские установили, что указанный гражданин совместно с соучастниками разработал план, направленный на завладение денежными средствами кредитно-финансового учреждения. Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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