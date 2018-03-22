Суд рассмотрит жалобу Захарченко на конфискацию девяти миллиардов рублей

Заседание назначено на 9.30.

Ранее заседание было отложено, поскольку находящийся в следственном изоляторе Захарченко и его отец не получили копий материалов дела, апелляционных жалоб и дополнений.

Адвокаты также просили суд обеспечить участие в процессе полковника и его отца, как это было в первой инстанции, но Мосгорсуд отказал обеспечивать их участие по видеоконференцсвязи.

В декабре 2017 года Никулинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства имущество Захарченко и его семьи на миллиарды рублей. Речь не только о наличности почти на 9 миллиардов рублей, найденной в квартире сестры Захарченко, но и о 23 квартирах и машино-местах в Москве, а также элитных автомобилях. Защита расценивала намерение отобрать у него имущество до приговора по делу о коррупции как «правовой беспредел» и обжаловала это решение.

Расследование по трем эпизодам дела Захарченко завершено, он знакомится с материалами. Экс-полицейский обвиняется в том, что предупредил руководство "Нота-банка" о предстоящих обысках, и в двух эпизодах получения взятки.

Одна из взяток — 800 тысяч долларов, которые, по версии следствия, через посредников владелец сети элитных ресторанов «Ля Маре» Меди Дусс передал полковнику за покровительство. По этому эпизоду свидетелем проходит генерал Алексей Лаушкин . Как следует из показаний последнего, с которыми ознакомилось РИА Новости, он получил деньги от ресторатора и передал их полковнику ФСБ Дмитрию Сенину . Последний заочно обвиняется в посредничестве и самовольном оставлении места службы — он объявлен в розыск. Кроме того, по этому эпизоду был арестован водитель Сенина.

Вторая взятка полковника — дисконтная карта в ресторане «Ля Маре» со скидкой 50%, полагает СК. Следствие считает, что Захарченко получил взятку 3,5 миллиона рублей путем скидки в ресторане.

Захарченко вину полностью отрицает, утверждает, что карточка была оформлена на генерала Лаушкина, и 800 тысяч тоже получил он. Кроме этого, экс-полицейский утверждает, что никого об обысках не предупреждал.