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В Саратове после покушения госпитализировали сотрудников Росгвардии
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В Саратове после покушения госпитализировали сотрудников Росгвардии 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Сотрудники полиции и Росгвардии пострадали при взрыве ноутбука во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в Саратовской области, они госпитализированы, подозреваемые в покушении на них задержаны, сообщила пресс-служба регионального управления СК.
Согласно сообщению, сотрудники полиции и Росгвардии по Саратовской области проводили оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых должны были встретиться с лицами, обладающими необходимой им информацией. Вечером правоохранители прибыли в обусловленное место примерно в 10 километрах от села Красный Яр Энгельского района.
"Однако, в назначенное время лица, с которыми была назначена встреча, не явились. На месте встречи сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили ноутбук, подошли к нему, после чего произошел резкий хлопок. В результате этого пострадали один сотрудник полиции и сотрудник Росгвардии, они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство», «приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
Следователи задержали подозреваемых и проверяют их причастность к совершению других преступлений в регионе.
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