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В Магадане у подозреваемых в оскорблении мэра изъяли мобильные телефоны
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В Магадане у подозреваемых в оскорблении мэра изъяли мобильные телефоны 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МАГАДАН, 23 мар — РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи в Магадане возбудили уголовное дело по факту оскорбления мэра города Юрия Гришана в группе в мессенджере What’s Аpp, в рамках дела сотрудники полиции изымают у подозреваемых сотовые телефоны, сообщает в пятницу СУ СК России по региону.
По версии следствия, с 4 декабря 2017 года по 8 февраля 2018 года ряд жителей Магадана в программе What’s Аpp, «желая публично унизить честь и достоинство» мэра города, с помощью своих телефонов под псевдонимами разместили в группах мессенджера сообщения, содержащие оскорбления Гришана.
Поясняется, что по поручению следователя сотрудники УМВД России по Магаданской области изъяли гаджеты у ряда жителей областного центра.
"При проведении следственных действий с изъятыми телефонами предварительным следствием исследуются исключительно оскорбительные выражения размещенные в группах программы What’s Аpp, при этом иная информация, содержащаяся в указанных телефонах, следствием просмотру и анализу не подвергается", — уточняет ведомство.
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