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7к человек 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
По сообщениям местных СМИ, житель Орджоникидзевского района Екатеринбурга прописал в квартире семь тысяч человек, сообщается на сайте управления СК по региону.
"Накануне в средствах массовой информации опубликованы сведения о том, что житель города Екатеринбурга фиктивно прописал в одной своей квартире порядка 7 тысяч человек. При этом отмечено, что несмотря на возбуждение органами полиции еще в декабре 2016 года уголовного дела о незаконной постановке на учет 57 граждан, на протяжении периода следствия по делу количество зарегистрированных в указанной квартире возросло до 6844 человек", — говорится в сообщении.
По факту происшествия следователи проводят проверку.
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