7к человек

По сообщениям местных СМИ, житель Орджоникидзевского района Екатеринбурга прописал в квартире семь тысяч человек, сообщается на сайте управления СК по региону.

"Накануне в средствах массовой информации опубликованы сведения о том, что житель города Екатеринбурга фиктивно прописал в одной своей квартире порядка 7 тысяч человек. При этом отмечено, что несмотря на возбуждение органами полиции еще в декабре 2016 года уголовного дела о незаконной постановке на учет 57 граждан, на протяжении периода следствия по делу количество зарегистрированных в указанной квартире возросло до 6844 человек", — говорится в сообщении.

По факту происшествия следователи проводят проверку.