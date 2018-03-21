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В квартире на Урале обнаружили семь тысяч жильцов
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В квартире на Урале обнаружили семь тысяч жильцов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Следствие начало проверку после сообщений о регистрации в одной из квартир Екатеринбурга около семи тысяч человек. Работников миграционной службы подозревают в халатности, сообщает сайт Следственного управления СК по Свердловской области.
Сообщается, что ранее в СМИ появилась информация о незаконной регистрации в одной квартире тысяч человек. При этом, как отмечают следователи, «несмотря на возбуждение органами полиции ещё в декабре 2016 года уголовного дела о незаконной постановке на учёт 57 граждан, на протяжении периода следствия по делу количество зарегистрированных в указанной квартире возросло до 6844 человек».
Для выяснения всех обстоятельств будут опрашиваться как владелец квартиры, так и сотрудники миграционного отдела полиции, а также будет проанализирована соответствующая документация, уточняет СК.
В сентябре 2017 года сотрудники полиции в одной из квартир Санкт-Петербурга обнаружили 40 мигрантов. При этом каждый третий жилец находился на территории России незаконно.
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