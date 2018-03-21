Экс-губернатора Кировской области Белых снова перевели в СИЗО «Лефортово»

"Мы до сих пор так и не получили ответа на вопрос, на каких основаниях и кто именно решил перевести в нестабильном состоянии Никиту Юрьевича обратно в СИЗО «Лефортово», — сказала она.

По словам супруги экс-губернатора, у Белых «до сих пор актуальна угроза инсульта», «проблемы со здоровьем не решены, диагнозы не поставлены, а за несколько часов до перевода врачи проводили обследования и решили назначить новые лекарства, которые ему не успели передать».

В связи с плохим самочувствием Никита Белых за месяц до оглашения судом срока наказания был переведен из СИЗО «Лефортово» в больницу при СИЗО «Матросская тишина», где экс-губернатор проходил обследование и ожидал рассмотрения апелляционных жалоб на приговор в Мосгорсуде

Пресненский суд 1 февраля признал Белых виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере более 48 млн рублей.