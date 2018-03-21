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Экс-губернатора Кировской области Белых снова перевели в СИЗО «Лефортово»
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Экс-губернатора Кировской области Белых снова перевели в СИЗО «Лефортово» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Осужденного за взятку к восьми годам колонии экс-губернатора Кировской области Никиту Белых снова перевели из больницы при СИЗО «Матросская тишина» в СИЗО «Лефортово», сообщила ТАСС его супруга Екатерина.
"Мы до сих пор так и не получили ответа на вопрос, на каких основаниях и кто именно решил перевести в нестабильном состоянии Никиту Юрьевича обратно в СИЗО «Лефортово», — сказала она.
По словам супруги экс-губернатора, у Белых «до сих пор актуальна угроза инсульта», «проблемы со здоровьем не решены, диагнозы не поставлены, а за несколько часов до перевода врачи проводили обследования и решили назначить новые лекарства, которые ему не успели передать».
В связи с плохим самочувствием Никита Белых за месяц до оглашения судом срока наказания был переведен из СИЗО «Лефортово» в больницу при СИЗО «Матросская тишина», где экс-губернатор проходил обследование и ожидал рассмотрения апелляционных жалоб на приговор в Мосгорсуде.
Пресненский суд 1 февраля признал Белых виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере более 48 млн рублей.
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