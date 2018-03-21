Под Волгоградом мужчина пытался задушить фельдшера скорой помощи

Как сообщили РИА34 в пресс-службе областной прокуратуры, нападение на медика произошло в конце прошлого года. Вечером 24 декабря двое приятелей из Волжского крепко выпивали. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт и один из них ударил другого бутылкой по голове.

— Прибывшие на место медики предложили мужчине госпитализацию, но он отказался. После того, как фельдшер скорой помощи попытался оказать пострадавшему помощь, Воронцов набросился на медработника и начал душить его, — пояснила РИА34 помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина . — На помощь врачу пришли его коллеги. Они сумели утихомирить дебошира и вызвали полицию.