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СК проверит сообщения о регистрации в квартире на Урале семи тысяч человек
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СК проверит сообщения о регистрации в квартире на Урале семи тысяч человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Следствие начало проверку после сообщений о регистрации в одной из квартир Екатеринбурга около 7 тысяч человек, несмотря на возбужденное полицией уголовное дело в отношении владельца, сообщает в среду следственное управление СК по Свердловской области.
Ранее СМИ сообщили, что житель Екатеринбурга фиктивно прописал в своей квартире 6,8 тысячи человек, в том числе почти всех — уже после возбуждения полицией дела о незаконной регистрации первых 57 человек.
"Следственным отделом… по сообщению средств массовой информации организована доследственная проверка о возможной халатности должностных лиц миграционного отдела полиции в связи с регистрацией местным жителем в одной квартире порядка 7 тысяч человек", — говорится в сообщении.
В ходе проверки следствие намерено тщательно проанализировать ситуацию, при которой число зарегистрированных значительно возросло, несмотря на расследование полицией уголовного дела. Для выяснения всех обстоятельств будут опрашиваться как владелец квартиры, так и сотрудники миграционного отдела полиции, а также будет проанализирована соответствующая документация, уточняет СК.
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