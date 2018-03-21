В Ростовской области полицейские задержали подозреваемого в изготовлении амфетамина

По месту проживания задержанного гражданина правоохранители также провели обысковые мероприятия. В кухне мужчина изготовлял психотропное вещество, ингредиенты для которого заказывал через интернет.

В отношении подозреваемого следственными органами МВД возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время фигурант находится под стражей.