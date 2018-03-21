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В Ростовской области полицейские задержали подозреваемого в изготовлении амфетамина
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В Ростовской области полицейские задержали подозреваемого в изготовлении амфетамина 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области в городе Зверево задержали 30-летнего мужчину, незаконно хранившего психотропное вещество. При досмотре полицейские изъяли у него несколько полимерных и бумажных свертков с амфетамином общей массой около 20 граммов.
По месту проживания задержанного гражданина правоохранители также провели обысковые мероприятия. В кухне мужчина изготовлял психотропное вещество, ингредиенты для которого заказывал через интернет.
В отношении подозреваемого следственными органами МВД возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время фигурант находится под стражей.
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