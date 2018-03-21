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Дело против купившего GPS-трекер фермера закрыли в Кургане
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Дело против купившего GPS-трекер фермера закрыли в Кургане 

Москва24 3 часа назад
Фото: Москва24
Уголовное дело в отношении фермера Евгения Васильева, которого обвинили в обороте шпионских устройств из-за покупки GPS-трекера для теленка, закрыли в Кургане.
"Уголовное дело по обвинению жителя Лебяжьевского района в незаконном приобретении спецсредства было возвращено прокуратурой следователю для дополнительного расследования", — цитирует пресс-службу прокуратуры Курганской области RT.
Следователи не смогли собрать достаточно доказательств наличия у фермера шпионских замыслов. Дело прекращено с 20 марта. Прокуратура согласилась с решением суда, признав его обоснованным.
В конце января 2017 года мужчина купил через интернет GPS-трекер, который ему должны были доставить по почте. Покупку отследили правоохранители, по их мнению устройство должно было служить для скрытой передачи данных. Фермера задержали сотрудники областного управления ФСБ во время получения посылки.
Ситуацию взял на контроль Владимир Путин в декабре 2017 года. Он пообещал разобраться со случаем во время большой пресс-конференции.
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