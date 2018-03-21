Предполагаемый убийца Яны Болтынюк арестован 

Предполагаемый убийца Яны Болтынюк задержан и сейчас содержится под стражей. Выйти на него следователям удалось с помощью редкой палинологической экспертизы. Такая экспертиза позволяет определить регион происхождения товара и, в ряде случаев, путь его следования и наличие переупаковки. Кто этот человек, в сообщении пресс-лужбы Следственного управления СКР не уточняется. Однако родители Яны не удовлетворены результатами расследования уголовного дела. Об этом они заявили Александру Бастрыкину на личном приеме, который руководитель Следственного комитета России провел в Москве. Родители девушки, которая, напомним, была убита в Калуге летом 2014 года, считают, что людей, причастных к смерти их дочери, гораздо больше, а работа по выяснению всех обстоятельств убийства, возможно, была проведена в недостаточно полном объеме. «С пришедшими сюда людьми нас объединяет стремление к торжеству закона и справедливости, которое со стороны следователя Следственного комитета России не должно ограничиваться самим фактом возбуждения уголовного дела. Возбудить — это полдела. Если состав налицо, нужно тщательно расследовать: установить все обстоятельства и виновников преступления, собрать весомую доказательственную базу», — заявил Бастрыкин, выслушав родителей Яны Болтынюк и других людей, пришедших к нему на прием. Все десять жалоб, поступивших к нему в этот день из разных регионов России, Бастрыкин поручил проверить в центральном аппарате СКР. Он пообещал, что если жалобы подтвердятся, это «повлечет за собой самые серьезные последствия». По двум обращениям последствия уже наступили: несколько должностных лиц челябинского и башкирского следственных управлений, Бастрыкиным уже уволены. Несколько уголовных дел, ход расследования которых не удовлетворяет пострадавших, как сообщается, будут изъяты и переданы наиболее опытным следователям. Войдет ли в число этих дел дело об убийстве Яны Болтынюк, объем которого сейчас составляет уже 82 тома, в сообщении не уточняется.